ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 12ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇಂದು ಜ.18 ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಯಾರ ಕೈಗೆ ಸೇರಲಿದೆ ಎಂದು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದ್ದು, ವೀಕ್ಷಕರ ಚಿತ್ತ ವಿನ್ನರ್ನತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ. </p>.<p>ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಶನಿವಾರದ (ಜ.17) ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ವಿನ್ನರ್ ಪಡೆದ ದಾಖಲೆಯ ಮತವನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದರು. ವೋಟಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ವೀಕ್ಷಕರು, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನು, ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ವಿಜೇತ ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಹನುಮಂತನವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.</p>.'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಮುಂದೆ ಜಮಾಯಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು: ಗಿಲ್ಲಿ–ಕಾವ್ಯ ಕಟೌಟ್!.ಗಾರ್ನರ್ ದಾಖಲೆ ಮೀರಿದ ಕೌಶಿಕ್: ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ .<p>ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ 11ರ ವಿಜೇತ ಹನುಮಂತ ಲಮಾಣಿ ಅವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 5 ಕೋಟಿ ಮತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ವಿನ್ನರ್ ದಾಖಲೆಯ ವೋಟಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 6 ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಧನುಷ್ ಗೌಡ, ಕಾವ್ಯ, ರಘು, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಿತಾ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>