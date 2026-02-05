ಗುರುವಾರ, 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
Homedistrictvijayapura
ಚಡಚಣ | ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ: ಅಪಾರ ನಷ್ಟ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:08 IST
Last Updated : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:08 IST
ಚಡಚಣ ಸಮೀಪದ ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಶುಗರ್ಸ್‌ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಬುಧವಾರ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ
ಕಬ್ಬಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯ ದಿಮ್ಮೆಗೆ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
VijayapuraFireIndustrial area

