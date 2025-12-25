ಗುರುವಾರ, 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ವಿಜಯಪುರ | ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್‌: ವಿದ್ಯುತ್‌ ದೀಪಗಳಿಂದ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡ ಚರ್ಚ್‌ಗಳು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:22 IST
Last Updated : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:22 IST
ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಇರುವ ಸಂತ ಆ್ಯನಿಸ್‌ ಚರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಆಕರ್ಷಕ ಗೊಂದಲಿ
Vijayapurachrismas

