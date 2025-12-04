ಗುರುವಾರ, 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayapura
ADVERTISEMENT

ಹಸು ವಿತರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ ಮನಗೂಳಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:06 IST
Last Updated : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:06 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ ಮನಗೂಳಿ ಅವರು ಹುಡುಕಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ವಿರೋಧಪಕ್ಷದವನಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಮೆಚ್ಚುತ್ತೇನೆ. ಜೋಡೆತ್ತಿನ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಶಾಸಕರಿಂದ ಆಗಬೇಕು 
–ಅಶೋಕ ಅಲ್ಲಾಪೂರ, ಲಿಂಬೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಹಲವರು ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಹಸು ಖರೀದಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಹಸುಗಳನ್ನೇ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶಾಸಕರ ಯೋಚನೆ ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹ
ಗಂಗಾಧರ ಚಿಂಚೋಳಿ, ಸರ್ಕಾರದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಕೆಡಿಪಿ ಸದಸ್ಯ 
Vijayapura

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT