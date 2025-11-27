ಗುರುವಾರ, 27 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಸಂವಿಧಾನ ಭಾರತೀಯರ ಧ್ವನಿ–ಬಾಲ ವಿಕಾಸ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಬಬಲೇಶ್ವರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:34 IST
Last Updated : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:34 IST
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ತಾರತಮ್ಯ ಬೇಧ-ಭಾವ ತೊರೆದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರೆಂಬುದು ಸಂವಿಧಾನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಯೋಣ.
ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಬಬಲೇಶ್ವರಅಧ್ಯಕ್ಷಬಾಲ ವಿಕಾಸ ಅಕಾಡೆಮಿ 
KarnatakaVijayapuraIndian ConstitutionConstitution

