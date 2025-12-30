ಮಂಗಳವಾರ, 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕನಕದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ

ಕನಕದಾಸರ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಸಮಾವೇಶ: ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರಮೇಶ ಭೂಸನೂರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:22 IST
Last Updated : 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:22 IST
ಸಿಂದಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದ ಕಡೆಗಣನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಡೆದು ಆಳುವ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಸಂಘಟಿತರಾಗಬೇಕು.
ಶ್ರೀಶೈಲ ಕವಲಗಿ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
VijayapuraKanaka DasaSindagiKanakadasa Jayanti

