ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ: ಜಾನುವಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಮಗಂಟು ರೋಗ ಉಲ್ಬಣ

<p><strong>ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ:</strong> ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಗದ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಚರ್ಮಗಂಟು ರೋಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಾದ ಇಂಡಿ, ಚಡಚಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ಹಾಗೂ ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳ ರಾಸುಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. </p>.<p>ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದ್ಯಾಬೇರಿಯ ರೈತ ತುಕಾರಾಮ ಕದಂಬ ಎಂಬುವರ ಹೋರಿ ಹಾಗೂ ಆಹೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಕೃಷ್ಣಾ ಬೋಸ್ಲೆ ಅವರ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಕರು ಚರ್ಮಗಂಟು ರೋಗದಿಂದ ನರಳಾಡಿ ಅಸುನೀಗಿವೆ.</p>.<p>'ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಕರು ವಾರದಿಂದ ಚರ್ಮಗಂಟು ರೋಗದಿಂದ ತೀವ್ರ ಬಳಲುತಿತ್ತು. ಸ್ಥಳೀಯ ವೈದ್ಯರು ಬಂದು ಕರುವಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ, ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಕರುವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ರೈತ ಕೃಷ್ಣಾ ಬೋಸ್ಲೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ವಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಕಳಿಗೆ ಚರ್ಮಗಂಟು ರೋಗ ತಗುಲಿದೆ. ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಮೇವು ತಿನ್ನುತಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ' ಎಂದು ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿಯ ರೈತ ರಾಚಪ್ಪ ಖೇಡದ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ, ಚಡಚಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 15 ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಚರ್ಮಗಂಟು ರೋಗ ತಗುಲಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 7 ಜಾನುವಾರುಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, ಉಳಿದ 8 ಜಾನುವಾರುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ' ಎಂದು ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಅಶೋಕ ಗೊಣಸಗಿ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ರೋಗಪೀಡಿತ ರಾಸುಗಳು ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ 6 ಗಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಚರ್ಮಗಂಟು ರೋಗವು ಸೊಳ್ಳೆ, ನೊಣಗಳು ಕಚ್ಚುವಿಕೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರೋಗಪೀಡಿತ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><blockquote>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಮೀಪದ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರೋಗಗ್ರಸ್ಥ ರಾಸುವಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕು</blockquote><span class="attribution">ಡಾ.ಅಶೋಕ ಗೊಣಸಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಶು ಇಲಾಖೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯಪುರ </span></div>