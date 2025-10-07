ಮಂಗಳವಾರ, 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayapura
ADVERTISEMENT

ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ: ಮಲ್ಲಯ್ಯ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ 1500 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ

ಅಮರನಾಥ ಹಿರೇಮಠ
Published : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:27 IST
Last Updated : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:27 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಐದು ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಮಹಲಗಂಭ.
ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಐದು ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಮಹಲಗಂಭ.
Vijayapura

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT