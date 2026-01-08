ಗುರುವಾರ, 8 ಜನವರಿ 2026
ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡದ ಕೆಲಸ ಮನಗೂಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದೆ: ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ 52 ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಜನವರಿ 2026, 2:25 IST
Last Updated : 8 ಜನವರಿ 2026, 2:25 IST
Comments
ಕೋರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು | 900 ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಶೀಘ್ರ | ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಶೀಘ್ರ
ಸಿಂದಗಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ ಮನಗೂಳಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ನೂತನ ವರ್ಷದ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು
EducationMadhu Bangarappa

EducationMadhu Bangarappa

