ಶನಿವಾರ, 3 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayapura
ADVERTISEMENT

ಬಲಿಗಾಗಿ ಕಾದಿರುವ ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ: ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಗಾಗಿ
ಸಿದ್ದು ತ.ಹತ್ತಳ್ಳಿ
Published : 3 ಜನವರಿ 2026, 5:52 IST
Last Updated : 3 ಜನವರಿ 2026, 5:52 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ತಕ್ಷಣವೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
–ಅಶೋಕ ಮನಗೂಳಿ, ಶಾಸಕ
ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ದಿನನಿತ್ಯ ತಾಂಬಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದಲೇ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹೊಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ ಬಂದಿದೆ
–ವಿನಾಯಕ, ಅಂಬಲಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ
VijayapuraRoad problem

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT