ಬಲಿಗಾಗಿ ಕಾದಿರುವ ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ: ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

<p><strong>ತಾಂಬಾ:</strong> ಗ್ರಾಮದ ಅಥರ್ಗಾ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮನವಿಗೆ ಕ್ಯಾರೇ ಎನ್ನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತರಳಲು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ ಬಂದಿದೆ. ತಾಂಬಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 13 ಕಿ.ಮೀ ಅಂತರವಿದೆ. ಅಥರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮ ಇಂಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ, ತಾಂಬಾ ಗ್ರಾಮ ಸಿಂದಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ 13 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 7 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಇಂಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನುಳಿದ 6 ಕಿ.ಮೀ ಸಿಂದಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ರಸ್ತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.</p>.<p>ರಸ್ತೆಯು ತೆಗ್ಗು ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದು ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಂದಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ತಾಂಬಾ, ಶಿವಪುರ ಇಂಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ತರು ಶಾಪ ಹಾಕುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ವಾಹನ, ರೈತರ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ, ಶಾಲಾ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಾಲುನಡಿಗೆಯಿಂದಲೂ ತಿರುಗಾಡದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇರುವದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, ರೋಗಿಗಳು ಕೂಡಾ ಪರದಾಡುವಂತೆ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ರಸ್ತೆ 2 ಮತಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿ, ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಾಂಬಾ, ಶಿವಪುರ, ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ,ಅಥರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮಸ್ತರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><blockquote>ತಕ್ಷಣವೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು</blockquote><span class="attribution">–ಅಶೋಕ ಮನಗೂಳಿ, ಶಾಸಕ</span></div>.<div><blockquote>ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ದಿನನಿತ್ಯ ತಾಂಬಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದಲೇ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹೊಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ ಬಂದಿದೆ </blockquote><span class="attribution">–ವಿನಾಯಕ, ಅಂಬಲಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ</span></div>