ಶುಕ್ರವಾರ, 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ವಿಜಯಪುರ | 'ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಶೋಷಣೆ'

ಜವಳಿ, ಸಕ್ಕರೆ, ಕಬ್ಬು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ ವಿರೋಧ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:54 IST
Last Updated : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:54 IST
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಮ್ಸ್‌ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಬಂಧರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕು
ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ ಸಚಿವ
vijaypura

