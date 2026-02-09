ಸೋಮವಾರ, 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayapura
ADVERTISEMENT

ಯಲಗೂರೇಶನ ಕಾರ್ತಿಕೋತ್ಸವ: ಜುಗಲ್ ಬಂದಿ– ಶೋತೃಗಳು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧ

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೋಳೇಕರ
Published : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:23 IST
Last Updated : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:23 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಯಲಗೂರೇಶನ ಕಾರ್ತಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕೀಲುಗೊಂಬೆಯಾಟ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ಯಾಮ ಪಾತ್ರದ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು

ಯಲಗೂರೇಶನ ಕಾರ್ತಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕೀಲುಗೊಂಬೆಯಾಟ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ಯಾಮ ಪಾತ್ರದ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು

ಯಲಗೂರೇಶನ ಕಾರ್ತಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹರಿಶಾವಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಾಬದಾರರ ಗೋಪಾಳ ಬುಟ್ಟಿ (ಬಿದರಿನ ಬುಟ್ಟಿ)ಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಪ್ರಸಾದ ನೀಡಿದರು
ಯಲಗೂರೇಶನ ಕಾರ್ತಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹರಿಶಾವಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಾಬದಾರರ ಗೋಪಾಳ ಬುಟ್ಟಿ (ಬಿದರಿನ ಬುಟ್ಟಿ)ಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಪ್ರಸಾದ ನೀಡಿದರು
ಯಲಗೂರದಲ್ಲಿ ಯಲಗೂರೇಶನ ಕಾರ್ತಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರ ಮಧ್ಯೆ ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಿತು
ಯಲಗೂರದಲ್ಲಿ ಯಲಗೂರೇಶನ ಕಾರ್ತಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರ ಮಧ್ಯೆ ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಿತು
Vijayapurafairjatre

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT