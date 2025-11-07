ಸಿಂದಗಿ: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಂಗಿ ಕುಸ್ತಿ ನಾಳೆ

<p><strong>ಸಿಂದಗಿ</strong> (ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ): ‘ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಾಂದಕವಠೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನ.8 ರಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಂಗಿ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇರಾನ್ನ ಮಿರ್ಜಾ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಕೇಸರಿ ಸಿಕಂದರ ಶೇಖ್ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಜಂಗಿ ಕುಸ್ತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ’ ಎಂದು ಪಂದ್ಯದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರುವ ನಾಗಪ್ಪ ಶಿವೂರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಕನಕದಾಸ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಂದ್ಯ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಜೇತರಿಗೆ ₹5 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಗುರುವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕೊಲ್ಲಾಪುರ, ಪುಣೆ, ಕುರಡವಾಡಿ, ಹಾರೂಗೇರಿ, ಮಂಗಳವೇಡೆ, ಪಂಢರಪುರ, ಸಾಂಗ್ಲಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಮೋಹಳ, ಆಟಪಾಡಿ ಸೇರಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ– ಕರ್ನಾಟಕದ 28 ಕುಸ್ತಿ ಪೈಲ್ವಾನರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಪೈಲ್ವಾನರಿಗೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>