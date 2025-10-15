ಬುಧವಾರ, 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ತಾಕತ್ ಇದ್ದದಕ್ಕೆ 4 ಬಾರಿ RSSಗೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ್ದು: ಎಸ್.ಎಂ.ಪಾಟೀಲ ಗಣಿಹಾರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:57 IST
Last Updated : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:57 IST
ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಹುಟ್ಟಿ ನೂರು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಮಾಡಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಲಿ.
ಎಸ್.ಎಂ.ಪಾಟೀಲ ಗಣಿಹಾರ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ವಕ್ತಾರ
CongressRSSVijayapura

