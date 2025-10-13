ಸೋಮವಾರ, 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಹೃದಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸಾಧ್ಯ: ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಬೀದರದ ಚಿದಂಬರಾಶ್ರಮದ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:05 IST
Last Updated : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:05 IST
ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಳೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ನೂತನ ಮಂದಿರದ ಕಳಸಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಶಿವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಶ್ರೀಗಳು ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಶ್ರೀಗಳು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
Vijayapura

