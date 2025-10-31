ಶುಕ್ರವಾರ, 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಇಂಡಿ ಕಬ್ಬು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದತ್ತ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳತ್ತ ರೈತರ ಚಿತ್ತ

ಎ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ
Published : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:56 IST
Last Updated : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:56 IST
ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಕಬ್ಬು 
ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಲಾಬಿಗೆ ಮಣಿಯದೆ ಕಾಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಮೂಗುದಾರ ಹಾಕಬೇಕು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಬ್ಬು ಪೂರೈಸಿದ 15 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕು
ಎಸ್.ಬಿ.ಕಂಬೋಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ
VijayapuraSugar cane

