ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬು ಸಾಗಾಟ ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

ಪ್ರತಿದಿನ 10 ಸಾವಿರ ಟನ್‌ಗೂ ಅಧಿಕ ಕಬ್ಬು ರವಾನೆ ಆರೋಪ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:23 IST
Last Updated : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:23 IST
ರಾಜ್ಯದ ಕಬ್ಬು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ತೆರಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಲಾಬಿಗೆ ಮಣಿಯದೇ ಮೂಗುದಾರ ಹಾಕಬೇಕು
ಎಸ್.ಬಿ.ಕೆಂಬೋಗಿಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ 
