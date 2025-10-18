ಶನಿವಾರ, 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ವಿಜಯಪುರ | ಸರ್ಕಾರ ಕನೇರಿ ಶ್ರೀಗಳ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು: ಸುರೇಶ ಬಿರಾದಾರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:48 IST
Last Updated : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:48 IST
ಲಿಂಗಾಯತ ಹೋರಾಟ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಚಿವರು ವೀರಶೈವ – ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಡೆದು ಎರಡನೇ ಜಿನ್ನಾ ಆಗಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ 
ಸುರೇಶ ಬಿರಾದಾರ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ 
ಕನೇರಿ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ತಪ್ಪಿದೆ ಇದು ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿ ಆಗಿದೆ ಶ್ರೀಗಳ ಪರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ 
ಅಪ್ಪು ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ
PoliticsVijayapura

