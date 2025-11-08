ಶನಿವಾರ, 8 ನವೆಂಬರ್ 2025
ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹10 ಲಕ್ಷ: ಸಂಸದ ರಮೇಶ ಜಿಗಜಿಣಗಿ

ಬುತ್ತಿ ಬಸವೇಶ್ಚರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:10 IST
Last Updated : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:10 IST
Vijayapura

