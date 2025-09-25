ಗುರುವಾರ, 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
Homedistrictvijayapura
‘ದ್ರಾಕ್ಷಿನಾಡ’ಲ್ಲಿ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್‌ ಮಾವಿನ ಘಮ

ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಹಣ್ಣು ಬಿಡುವ ಮಾವು ಬೆಳೆದ ಯುವ ರೈತ ನವೀನ್‌ ಯಶೋಗಾಥೆ | ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಇಳುವರಿ l ಡಜನ್‌ ಹಣ್ಣಿಗೆ ₹1200
ಸವರಾಜ ಸಂಪಳ್ಳಿ
ಬಸವರಾಜ ಸಂಪಳ್ಳಿ
Published : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Comments
ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿವಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಥೈಯ್ಲೆಂಡ್‌ ಮಾವಿನ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ  ಪ್ರಗತಿಪರ ಯುವ ರೈತ ನವೀನ ರಾವುತಪ್ಪ ಮಂಗಾನವರ 
ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್‌ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗೆ ವರ್ಷವಿಡೀ ಡಜನ್‌ಗೆ ₹1200 ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವರ್ಷ ₹10 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ್ದೇನೆ.
ನವೀನ ರಾವುತಪ್ಪ ಮಂಗಾನವರ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್‌ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರ
Vijayapura

