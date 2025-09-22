ಸೋಮವಾರ, 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸೋಲಾಪುರ: ದೇವಿ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಉತ್ಸವದ ಮನ್ನಣೆ

ತುಳಜಾಪುರ: ಮೈಸೂರ ದಸರಾ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:35 IST
Last Updated : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:35 IST
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕುಲದೇವಿ ಭವಾನಿ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
ಕೀರ್ತಿಕಿರಣ ಪೂಜಾರ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
