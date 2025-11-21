ಶುಕ್ರವಾರ, 21 ನವೆಂಬರ್ 2025
Homedistrictvijayapura
ವಿಜಯಪುರ | ಅನಿಷ್ಠ ಪದ್ಧತಿ ನಿವಾರಣೆ: ಡಿಸಿ ಸೂಚನೆ

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕಾವಲು ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಕಡ್ಡಾಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:40 IST
Last Updated : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:40 IST
ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಲಾಭ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊರಕಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು 
-ಡಾ.ಆನಂದ್‌ ಕೆ., ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ 
Vijayapura

