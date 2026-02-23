ಸೋಮವಾರ, 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictweb exclusive
ADVERTISEMENT

PV Web Exclusive: ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ 'ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ವೆಲೋಡ್ರೋಮ್‌'

ರ್.ಜಿತೇಂದ್ರ
ಆರ್.ಜಿತೇಂದ್ರ
Published : 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 1:30 IST
Last Updated : 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 1:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ : ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ : ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಣಿಪುರ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್‌ | ಕಾಂಗ್‌ಪೋಕ್‌ಪಿ ಪ್ರವೇಶ ಬೇಡ: ಕುಕಿ ಸಂಘಟನೆ
ಮಣಿಪುರ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್‌ | ಕಾಂಗ್‌ಪೋಕ್‌ಪಿ ಪ್ರವೇಶ ಬೇಡ: ಕುಕಿ ಸಂಘಟನೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:DH Summit:ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೂ ಆಟದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ,ಅವಕಾಶ ಖಚಿತಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ; ದ್ರಾವಿಡ್
DH Summit:ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೂ ಆಟದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ,ಅವಕಾಶ ಖಚಿತಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ; ದ್ರಾವಿಡ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಸಾವು–ನೋವಿಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ
ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಸಾವು–ನೋವಿಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ
sportsMysoreCyclingPV Web Exclusive

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT