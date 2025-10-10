ಶುಕ್ರವಾರ, 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಬೋನಾಳ ಪಕ್ಷಿಧಾಮದ ಜೀವವೈವಿದ್ಯತೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ: ₹ 20 ಕೋಟಿ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧ

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ
Published : 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 1:24 IST
Last Updated : 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 1:24 IST
ಡಿಪಿಆರ್ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅನುದಾನ ಕೊಡಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅರಣ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಕೆಆರ್‌ಡಿಬಿಯ ಅನುದಾನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ
ಶರಣಬಸಪ್ಪ ದರ್ಶನಾಪುರ, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ
YadgirBird sanctuaryಯಾದಗಿರಿ

