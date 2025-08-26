ವಡಗೇರಾ: ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ದರ ಏರಿಕೆ– ಕಳವಳ

<p><strong>ವಡಗೇರಾ:</strong> ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದು, ಭಕ್ತರು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲು (ಒಡೆಯಲು) ಮೀನಮೇಷ ಎಣಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೆಲೆ ₹ 15ರಿಂದ ₹ 18 ಇತ್ತು. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ₹20 ರಿಂದ ₹ 22 ಆಯಿತು. ಹಾಗೂ ಹೀಗೂ ಭಕ್ತರು ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಯಾವಾಗ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಆರಂಭವಾಯಿತೋ ಅಂದಿನಿಂದ ದಿನೇ ದಿನೇ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು.ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹ 25ರಿಂದ₹ 30 ಆಯಿತು.</p>.<p>ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಶನಿವಾರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಗಾರರು ₹ 30 ರಿಂದ ₹ 35ಕ್ಕೆ ಒಂದರಂತೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂತು.</p>.<p>ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿ ಭಕ್ತರು ಖರೀದಿಸದೆ ಗೊಣಗುತ್ತಾ, ‘ಅದೇ ಹಣವನ್ನು ದೇವರ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂತು.ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಎರಡು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ದೇವರ ಗುಡಿಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು.</p>.<p><strong>ವಹಿವಾಟು ಕುಸಿತ: </strong>ಈ ಹಿಂದೆ ಮಂಗಳವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದ ಬೆಲೆ ಅವಲೋಕಿಸಿದಾಗ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಆಗಿವೆ.</p>.<p>‘ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು ₹ 28ರಿಂದ ₹32ಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>