ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictyadagiri
ADVERTISEMENT

ರೈತರಿಗೆ ಸಿಹಿ–ಕಹಿ ಬಡಿಸುತ್ತಿರುವ ವರುಣ

ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಳೆ: ರಾಶಿಯಾಗದ ಹೆಸರು ಕಾಳು, ಹತ್ತಿ, ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ರೋಗ ಭೀತಿ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ
Published : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:42 IST
Last Updated : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:42 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ರತೀಂದ್ರನಾಥ ಸೂಗೂರ
ರತೀಂದ್ರನಾಥ ಸೂಗೂರ
yadagiri

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT