ಆರ್ಚರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌: ಬಿಲ್ಗಾರ್ತಿ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಕಂಚು

<p><strong>ನಾನ್ಜಿಂಗ್ (ಚೀನಾ)</strong>: ಅನುಭವಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಖಾ ವೆನ್ನಂ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಆರ್ಚರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಮಹಿಳೆಯರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಬಿಲ್ಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾದರು.</p>.<p>ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರು ಕಂಚಿನ ಪದಕದ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 150-145 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಎಲ್ಲಾ ಗಿಬ್ಸನ್ (ಬ್ರಿಟನ್) ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು. </p>.<p>ಈ ಋತುವಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಬಿಲ್ಗಾರ್ತಿಯರು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಮೂರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಜ್ಯೋತಿ, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 143–140ರಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಅಲೆಕ್ಸಿಸ್ ರುಯಿಜ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನ ರೋಚಕ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ 143-145ರಿಂದ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಬೆಸೆರಾ (ಮೆಕ್ಸಿಕೊ) ಅವರಿಗೆ ಮಣಿದರು.</p>.<p>ಚಿನ್ನದ ಪದಕದ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೊದ ಬಿಲ್ಗಾರ್ತಿಯರಿಬ್ಬರು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದರು. ಐದನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಮರಿಯಾನಾ ಬರ್ನಾಲ್ ಅವರು ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ತಲಾ 147 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಶೂಟ್ ಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ನಾಲ್ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದರು.</p>.<p>2021ರ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ 29 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮೂರನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಟ್ಲಾಕ್ಸ್ಕಲಾ (2022) ಮತ್ತು ಹರ್ಮೊಸಿಲೊ (2023) ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದರು.</p>.<p>ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮಧುರಾ ಧಮನ್ ಗಾಂವ್ಕರ್ ಅವರು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 142-145 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮರಿಯಾನಾ ಬರ್ನಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ ಅಭಿಯಾನ ಮುಗಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>ಪುರುಷರಿಗೆ ನಿರಾಸೆ:</strong> ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದ ರಿಷಭ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಕಂಚಿನ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದರು. ರಿಷಭ್ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ನ ಮೈಕ್ ಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತಲಾ 147 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಶೂಟ್ ಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮೈಕ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಭಿಷೇಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಬಿಲ್ಗಾರನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2015ರಲ್ಲಿ (ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಸಿಟಿ) ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 2018ರಲ್ಲಿ (ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್) ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಋತುವಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ರಿಕರ್ವ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>