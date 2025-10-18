ಶನಿವಾರ, 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಜೋಹರ್‌ ಕಪ್‌: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿ

ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಚಾಂಪಿಯನ್‌
ಪಿಟಿಐ
Published : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 16:24 IST
Last Updated : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 16:24 IST
sportsHockey

