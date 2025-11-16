ಭಾನುವಾರ, 16 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಗಾಯನ ಉಸಿರಾಗಿಸಿದ್ದ ಗಜಲ್ ಗುಂಡಮ್ಮ

ಕನ್ನಡ ಗಝಲ್‍ಗೆ ಹಾಡಿನ ಲೇಪನ ನೀಡಿದ ಸಂಗೀತ ವಿದುಷಿ
ಅಶೋಕ ಸಾಲವಾಡಗಿ
Published : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:00 IST
Last Updated : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:00 IST
ಗಝಲ ಗುಂಡಮ್ಮ
ವೀರ ಹನುಮಾನ್
ಶಿವಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ
ಎ. ಕಮಲಾಕರ್
ಗುಂಡಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇರು ಪ್ರತಿಭೆ. ಹಾಡಿನ ಮೋಡಿ ಕಂಠ ಮಾಧುರ್ಯ ಧ್ವನಿಯ ಏರಿಳಿತ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪಡೆದಿದ್ದವು
ವೀರ ಆಂಜನೇಯ ಗುಂಡಮ್ಮ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಲೇಖಕ
ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಗುಂಡಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತೆರನಾದ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಪರಣಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಭಾಗದವರು ಎಂಬುದು ಹೆಮ್ಮೆ
ಶಿವಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಸತ್ಯಂಪೇಟ
ಇಂದು ಕನ್ನಡ ಗಝಲ್‍ಗಳು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಗುಂಡಮ್ಮ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪೂರ್ವ. ಕನ್ನಡ ಗಝಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅರಂಭಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ
ಎ. ಕಮಲಾಕರ ಕನ್ನಡ ಗಜಲ್ ಸಾಹಿತಿ
