ಗುರುಮಠಕಲ್: ಚಂಡ್ರಿಕಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕರ ವಸೂಲಿ

<p><strong>ಗುರುಮಠಕಲ್:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಆ.12ರಂದು ಜರುಗಿದ ವಿಶೇಷ ಕರ ವಸೂಲಿ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ 18 ಗ್ರಾ.ಪಂಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು ₹15,55,750 ಕರ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಚಂಡ್ರಿಕಿ ಗ್ರಾ.ಪಂನಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು(₹1,73,920) ಕರ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮೀನಾಸಾಪುರದಿಂದ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ(₹4 ಸಾವಿರ) ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಮೀನಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಪಂಪ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ಚನ್ನಪ್ಪ ನಜರಾಪುರ ಅವರು ಅಭಿಯಾನ ನಡೆದ ದಿನವೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾರಣ ಕರ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಂಚಾಯಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕರ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಭಿಯಾನ ಜರುಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ₹1 ಲಕ್ಷ ಕರ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 9 ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಿವೆ. ನಾಲ್ಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಗುರಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಹತ್ತಿರ ಇವೆ ಎಂದು ತಾ.ಪಂ ಇಒ ಅಂಬ್ರೇಷ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾಕಲವಾರ ₹1.71ಲಕ್ಷ, ಚಪೆಟ್ಲಾ ₹1.18 ಲಕ್ಷ, ಮಾಧ್ವಾರ ₹1.16 ಲಕ್ಷ, ಗಾಜರಕೋಟ ₹1.07 ಲಕ್ಷ, ಕೊಂಕಲ್ ₹1.06ಲಕ್ಷ, ಕಾಳಬೆಳಗುಂದಿ ₹1.02 ಲಕ್ಷ, ಚಿನ್ನಾಕಾರ ₹1.0 ಲಕ್ಷ, ಪಸಪುಲ್ ₹98 ಸಾವಿರ, ಪುಟಪಾಕ ₹84 ಸಾವಿರ, ಅನಪುರ ₹74 ಸಾವಿರ, ಯಂಪಾಡ ₹71ಸಾವಿರ, ಕಂದಕೂರ₹57 ಸಾವಿರ, ಯಲ್ಲೇರಿ ₹50 ಸಾವಿರ, ಯಲಸತ್ತಿ ₹50 ಸಾವಿರ, ಅಜಾಲಾಪುರ ₹36 ಸಾವಿರ, ಜೈಗ್ರಾಮ ₹ 30 ಸಾವಿರ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹15.55 ಲಕ್ಷ ಕರ ವಸೂಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಾ.ಪಂ ಎಡಿ ಶರಣಪ್ಪ ಮೈಲಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><blockquote>ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಕರ ವಸೂಲಿ ಅತ್ಯವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕರ ಪಾವತಿಸಬೇಕು</blockquote><span class="attribution">ಅಂಬ್ರೇಷ ಪಾಟೀಲ ತಾ.ಪಂ. ಇಒ</span></div>.<div><blockquote>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಕರ ₹17.55 ಲಕ್ಷ. ಈ ವರ್ಷ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಿದ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ₹15.55 ಲಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ</blockquote><span class="attribution">ಶರಣಪ್ಪ ಮೈಲಾರಿ ತಾ.ಪಂ ಎಡಿ</span></div>