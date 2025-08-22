ಶುಕ್ರವಾರ, 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಗುರುಮಠಕಲ್: ಚಂಡ್ರಿಕಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕರ ವಸೂಲಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:16 IST
Last Updated : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:16 IST
ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಕರ ವಸೂಲಿ ಅತ್ಯವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕರ ಪಾವತಿಸಬೇಕು
ಅಂಬ್ರೇಷ ಪಾಟೀಲ ತಾ.ಪಂ. ಇಒ
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಕರ ₹17.55 ಲಕ್ಷ. ಈ ವರ್ಷ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಿದ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ₹15.55 ಲಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ
ಶರಣಪ್ಪ ಮೈಲಾರಿ ತಾ.ಪಂ ಎಡಿ
ಯಾದಗಿರಿ

