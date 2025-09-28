ಭಾನುವಾರ, 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
yadagiri
ಕೆಂಭಾವಿ: ನಿರಂತರ ಮಳೆಗೆ ನಲುಗಿದ ರೈತ

ಜಲಾವೃತ್ತಗೊಂಡ ಬೆಳೆಗಳು, ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ನೀರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:28 IST
Last Updated : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:28 IST
ಕೆಂಭಾವಿ ಸಮೀಪದ ಯಾಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗೆ ಮನೆಯ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದಿರುವುದು
ಕೆಂಭಾವಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಿರಂತರ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಒಟ್ಟು 13 ಮನೆಗಳು ಬಿದ್ದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜೇಸಾಬ್ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ
