ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಹುಣಸಗಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್‌ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ

ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ, ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭ
ಭೀಮಶೇನರಾವ್‌ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:31 IST
Last Updated : 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:31 IST
ಹುಣಸಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮಹಾಂತಸ್ವಾಮಿ ವೃತ್ತದ ಬಳಿಯಿರುವ ಹಳೇ ಐಬಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಭರದಿಂದ ನಡೆದಿರುವುದು
