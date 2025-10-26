ಭಾನುವಾರ, 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
Homedistrictyadagiri
ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಕಾದಿರುವ ತಗ್ಗು ಗುಂಡಿಗಳು

ಅಧಿಕಾರಿ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಿಡಿಶಾಪ
ಮಹಾಂತೇಶ ಸಿ, ಹೊಗರಿ
Published : 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:49 IST
Last Updated : 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:49 IST
ಪಟ್ಟಣದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ತಗ್ಗು ಗುಂಡಿಗಳು
yadagiri

