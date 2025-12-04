ಗುರುವಾರ, 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictyadagiri
ADVERTISEMENT

ನಿರಂತರ ಓದಿನೊಂದಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ಸಾಹಿತಿ ಕನಕಪ್ಪ ವಾಗಣಗೇರಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:46 IST
Last Updated : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:46 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Yadgir
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT