ಗುರುವಾರ, 6 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕುಕ್ಕುಟ ಸಂಜೀವಿನಿ; 28 ಗ್ರಾಮಗಳು ಆಯ್ಕೆ

ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶೆಡ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ
Published : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:20 IST
Last Updated : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:20 IST
ಲವೀಶ್‌ ಒರಡಿಯಾ
ಕುಕ್ಕುಟ ಸಂಜೀವಿನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಅರ್ಹರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟು ಉದ್ದಮಿಶೀಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು
ಲವೀಶ್ ಒರಡಿಯಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ    
yadagiri

