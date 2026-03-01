ಭಾನುವಾರ, 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆ; 551 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗೈರು

8,627 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೋಂದಣಿ; 8,076 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:26 IST
Last Updated : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:26 IST
ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ದ್ವೀತಿಯ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸೇರಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
yadagiri

