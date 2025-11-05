ಬುಧವಾರ, 5 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕೆಂಭಾವಿ: ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಪಥ ಸಂಚಲನ; ಗಣವೇಷಧಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೂಮಳೆಗೈದ ಜನ

ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಶತಾಬ್ದಿ ಆಚರಣೆ: ಕೆಂಭಾವಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಪಥಸಂಚಲನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:46 IST
Last Updated : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:46 IST
ಪಥ ಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಗಣವೇಷ ಧರಿಸಿದ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ
ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ತತ್ವ ಸಾರುವ ಅಣಕು ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ ಯುವಕ
yadagiri

