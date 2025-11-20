ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಯಾದಗಿರಿ: ಮನೆ, ನಿವೇಶನ ಆಮಿಷ; ₹ 31.45 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ

13 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಂಚನೆ: 7 ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:56 IST
Last Updated : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:56 IST
