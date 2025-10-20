ಸೋಮವಾರ, 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಶಹಾಪುರ| ಕಾವ್ಯ ಅಕ್ಷರದ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಬಾರದು: ಡಾ.ವಿಕ್ರಮ ವಿಸಾಜಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:25 IST
Last Updated : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:25 IST
ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾವ್ಯ ಕಮ್ಮಟ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ
ಅಪ್ಪುಗೆರೆ ಸೋಮಶೇಖರ ಕಮ್ಮಟದ ನಿರ್ದೇಶಕ
yadagiriprogram

