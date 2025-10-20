ಸೋಮವಾರ, 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಶಹಾಪುರ | ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ: ಒಂದಡೆ ಬೆಣ್ಣೆ, ಇನ್ನೊಂದಡೆ ಸುಣ್ಣ

ಟಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ
Published : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:25 IST
Last Updated : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:25 IST
ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಟಗಾ-ಮುಡಬೂಳ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದಿವೆ
ಶಿರವಾಳ-ಅಣಬಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾಗಿರುವುದು
ರೈಲ್ವೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಮಾಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿವೆ. ಸುಮಾರು ₹50 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಶಿರವಾಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
ಶರಣಬಸಪ್ಪ ದರ್ಶನಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ
