ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ವಡಗೇರಾ: ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಮಳೆ, ಚರಂಡಿ ನೀರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:38 IST
Last Updated : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:38 IST
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನಕಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು
ನಿಂಗಪ್ಪ ಕುರೇರ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ
