ಗುರುವಾರ, 1 ಜನವರಿ 2026
ಯಾದಗಿರಿ: ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಗುರುತಿಸಿ

ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ: ಗೊ.ರು. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಜನವರಿ 2026, 5:24 IST
Last Updated : 1 ಜನವರಿ 2026, 5:24 IST
ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟಿ ಅವರು ತಾವು ಹಿಡಿದಿದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಅವರ ಆಪ್ತರು ಹಿತೈಷಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
-ಚನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ ತುನ್ನೂರು, ಶಾಸಕ
Yadgir

