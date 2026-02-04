ಬುಧವಾರ, 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಖನಿಜ ನಿಧಿ: 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹6.24 ಕೋಟಿ ಜಮೆ, ₹ 14 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ
Published : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:42 IST
Last Updated : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:42 IST
ವರ್ಕನಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ವೃದ್ಧರು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಜಮೆಯಾಗಿರುವ ಡಿಎಂಎಫ್‌ ನಿಧಿ ಜನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಯಾಗಬೇಕು.
ಭೀಮು ಪೂಜಾರಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ
yadagiriDMF

