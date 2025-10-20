ಸೋಮವಾರ, 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಯಾದಗಿರಿ| ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಭೀಮಾ ನದಿ ಪ್ರವಾಹ; 1.42 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ಬೆಳೆಹಾನಿ

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ
Published : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:25 IST
Last Updated : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:25 IST
ಯಾದಗಿರಿ ಜಮೀನೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಮಳೆ ನೀರು
ಯಾದಗಿರಿಯ ಭೀಮಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಒಣಗಿರುವ ಭತ್ತ
1.42 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾದ ವರದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾನಿಯ ಮೌಲ್ಯ ₹ 175 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಆಗಬಹುದು
ರತೇಂದ್ರನಾಥ ಸೂಗುರ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ
Agricultureyadagiri

