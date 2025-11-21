ಶುಕ್ರವಾರ, 21 ನವೆಂಬರ್ 2025
ನವಜಾತ ಶಿಶು ಆರೈಕೆ ಸಪ್ತಾಹ; ಉತ್ತಮ ಆರೈಕೆಯಿಂದ ಶಿಶು ಮರಣ ಶೂನ್ಯ: ಡಿಎಚ್‌ಒ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:59 IST
Last Updated : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:59 IST
ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಎಸ್‌ಎನ್‌ಸಿಯುನಿಂದ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಆರೈಕೆ ಘಟಕವಾಗಿ (ಎನ್‌ಐಸಿಯು) ಮೇಲ್ದರ್ಜಗೆ ಏರಿದೆ. 10 ಹಾಸಿಗೆಗಳಿಂದ 30ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ
– ಡಾ.ಕುಮಾರ ಅಂಗಡಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ 
Yadgir

