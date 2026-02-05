ಗುರುವಾರ, 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಯಾದಗಿರಿ: 117 ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕ

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಸದಸ್ಯರ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:21 IST
Last Updated : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:21 IST
ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ತಾಲ್ಲೂಕು;ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಶಹಾಪುರ;22 ‌ಗುರುಮಠಕಲ್;17 ‌ಹುಣಸಗಿ;18 ವಡಗೇರಾ;17 ಯಾದಗಿರಿ;22 ಸುರಪುರ;21
yadagiri

