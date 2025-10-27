<p><strong>ವರ್ಕ್ ಫ್ರಂ ಹೋಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಷಿಪ್</strong></p><p><strong>1. ವಿಡಿಯೊ ಎಡಿಟಿಂಗ್/ಮೇಕಿಂಗ್</strong></p><p>ಈಸ್ಟ್ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಎಲ್ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿಡಿಯೊ ಎಡಿಟಿಂಗ್/ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅಡೋಬ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಅಡೋಬ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರೊ, ಫೈನಲ್ ಕಟ್ ಪ್ರೊ, ವಿಡಿಯೊ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೊ ಮೇಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನವೆಂಬರ್ 20ರೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. </p><p>ಸ್ಪೈಪೆಂಡ್: ₹ 15,000– 25,000.<br>ಸಂಪರ್ಕ: https://shorturl.at/5JF0f. </p> .<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರಿತ ಇಂಟರ್ನ್ಷಿಪ್</strong></p><p><strong>2. ಇನ್ಸೈಡ್ ಸೇಲ್ಸ್</strong></p><p>ಏರ್ಟ್ರೈಬ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇನ್ಸೈಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್, ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಟಜಿಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಿರಬೇಕು. ನವೆಂಬರ್ 20ರೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಸ್ಪೈಪೆಂಡ್: ₹ 15,000– ₹ 20,000. ಸಂಪರ್ಕ: https://shorturl.at/weJbY</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>