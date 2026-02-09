ಭಾನುವಾರ, 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಸಮಾಧಾನ ಅಂಕಣ: ಪರೀಕ್ಷೆ ಭಯಕ್ಕೆ ಮದುವೆಯ ಬಯಕೆ?!

ಡಿ.ಎಂ.ಹೆಗಡೆ
Published : 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
ನಾನೀಗ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಓದು, ಒಳ್ಳೆಯ ನೌಕರಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸುಖವಾಗಿರುವೆಯಂತೆ ಎನ್ನುವ ಪಾಲಕರ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನಗೆ ಊಟ ಕೂಡ ಸೇರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಡಾನ್ಸ್ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ತುಂಬಾ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದೇನೆ. ಬೇಗ ದಪ್ಪಗಾಗಬೇಕು, ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ. ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವ ಹುಡುಗ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಓದು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮದುವೆಯಾಗೋಣ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನನಗೆ ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಕಾಯುವ ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬೇಗನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಬೇಗ ಬೇಗನೇ ಆರೆಂಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆರಬೇಕು, ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ದೇಶಸೇವೆಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಭಯವೂ ಇದೆ. ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹುಚ್ಚೇ ಹಿಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ದಾರಿ ತೋರಿಸಿ. 

