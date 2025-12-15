<h2>ವರ್ಕ್ ಫ್ರಂ ಹೋಮ್</h2><p><strong>ಮೋಷನ್ ಗ್ರ್ಯಾಫಿಕ್ಸ್:</strong> ಅಂಡರ್ಪಿನ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮೋಷನ್ ಗ್ರ್ಯಾಫಿಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅಡೋಬ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕುರಿತು ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜನವರಿ 9ರೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. </p><p><strong>ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ</strong> ₹ 10,000– ₹ 15,000. </p><p><strong>ಸಂಪರ್ಕ:</strong> https://shorturl.at/rMOeC.</p>.<p><strong>ವಿಡಿಯೊ ಎಡಿಟಿಂಗ್/ ಮೇಕಿಂಗ್:</strong> ಎನ್ವಿಎಐ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿಡಿಯೊ ಎಡಿಟಿಂಗ್/ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅಡೋಬ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಅಡೋಬ್ ಫೋಟೊಶಾಪ್ ಮತ್ತು ಡಾವಿನ್ಸಿ ರೆಸಾಲ್ವ್ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜನವರಿ 3ರೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. <strong>ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್– ತಿಂಗಳಿಗೆ</strong> ₹ 15,000– 20,000.</p><p><strong>ಸಂಪರ್ಕ–</strong> https://shorturl.at/yikYT.</p>.<p><strong>ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್:</strong> ಸರ್ಪ್ಕ್ಲೈಂಬರ್ (Serpclimber) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ಇಂಟರ್ನಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಇ–ಮೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇರುವ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಹಾಗೂ ಬರವಣಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವವರು ಜನವರಿ 3ರೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. </p><p><strong>ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್– ತಿಂಗಳಿಗೆ</strong> ₹ 7, 000. </p><p><strong>ಸಂಪರ್ಕ–</strong> https://shorturl.at/pElUg.</p>.<h2>ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರಿತ ಇಂಟರ್ನ್ಷಿಪ್</h2> <p> <strong>ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ & ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್:</strong> ಪ್ರಸೂನ್ ರಾಮ್ದಾಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ & ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಜನವರಿ 1 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕೊನೇ ದಿನ. </p><p><strong>ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್– ತಿಂಗಳಿಗೆ</strong> ₹ 10,000. </p><p><strong>ಸಂಪರ್ಕ:</strong> https://tinyurl.com/4cet7999</p>.<p><strong>ಬಿಸಿನೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ (ಸೇಲ್ಸ್):</strong> ಪೆಪಿಂಗ್.ಇನ್ (Peping.in) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ (ಸೇಲ್ಸ್) ಇಂಟರ್ನಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕಡೇ ದಿನ. </p><p><strong>ಸಂಪರ್ಕ–</strong> https://shorturl.at/SMfq7.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>