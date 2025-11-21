ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ: ಓದಿದ್ದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಈ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ

<p>ಓದಿರುವ ವಿಷಯ ನೆನೆಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಚಾರವಲ್ಲ. ಆಗಾಗ ಮರೆತು ಹೋಗಬಹುದು. ಕಲಿಕೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವಿಷಯ ಕಲಿಯುವಾಗ ಕೆಲವು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತದೆ.</p><p>ಮಿದುಳು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಗೊಂದಲ ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಲಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತ ಎಂದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. </p><ul><li><p><strong>ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ:</strong> ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ವಿಷಯ ನೋಡಿದಾಗ ಮಿದುಳು ಗಾಬರಿಯಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮುಗಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.</p></li><li><p><strong>ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದು:</strong> ಒಮ್ಮೆ ಓದಿದರೆ ನೆನಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓದಿ. ಹೀಗೆ ಓದುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.</p></li><li><p><strong>ಓದಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು :</strong> ಪುಸ್ತಕ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಓದಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಕಷ್ಟಕರ ವಿಷಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. </p></li><li><p><strong>ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಂತರ ನೆನೆಪಿಡಿ:</strong> ಮೊದಲು ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನೆನಪಿಡಬೇಕು. </p></li><li><p><strong>ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೃದುತ್ವ ಇರಲಿ:</strong> ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಮಿದುಳಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ‘ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತೇನೆ, ಕಷ್ಟ ಅಂದರೂ ನಾನು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.</p></li><li><p><strong>ಬರೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು:</strong> ನಾವು ಬರೆದಾಗ ಮಿದುಳಿನ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಬರೆಯುವುದು, ಓದುವುದು ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡುವುದು, ಕಲಿಕೆ ತತ್ವಗಳಾಗಿವೆ. </p></li><li><p><strong>ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಲಿಯುವುದು:</strong> ನಮ್ಮ ಮಿದುಳು ಕಥೆ, ಉದಾಹರಣೆ, ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬೇಗ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷಯವನ್ನು ಚಿತ್ರ, ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ನೆನೆಪಿಡುವುದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.</p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>